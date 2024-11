Ebru Şancı otel odasında yaşadıklarını anlattı! Kocası Alpaslan Öztürk'ten 'şort' sorusu

Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, zaman zaman eşiyle eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu olan çiftten Şancı'nın paylaşımları takipçilerinin güldürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşinin evlilik yıl dönümü için kendisini seyyar bir pilavcıya götürmesini paylaşan Ebru Şancı "9. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin" demişti.

"KOCACIM PES"

Ebru Şancı bu sefer de yurt dışında kaldığı bir otelde yaşadıklarını anlattı. Şancı konuşmasında şunları söyledi:

"İsviçreli bilim adamlarının bizim Türk erkeklerini incelemesi lazım. Hiçbirinin sağlıklı düşünebildiğine inanmıyorum. Otel odamda uzanmışım film izliyorum, bir anda alarm çaldı. Can havliyle koridora fırladım, bir anda kendimi otelin koridoruna attım. Alpaslan'ı aradım hemen dedim alarm çalıyor herkes koridorda anlamıyorum... Normal bir koca ne der 'dikkat et', 'çık oradan' der, böyle bir durdu ve ne dedi: Koridora şortla mı çıktın? Hasta... Ben can havliyle kendimi dışarı atmışım şortla mı çıktın dışarı dedi. Kocacım pes!"