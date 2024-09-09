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Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evlilik yıl dönümünü bakın nerede kutladı! Kocasıyla yine dalga geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 15:27
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Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evliliklerinde 9. yılı kutladı. Eşinin 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşayan Şancı, gittiği yeri görünce kocasıyla dalga geçti.

Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evlilik yıl dönümünü bakın nerede kutladı! Kocasıyla yine dalga geçti

Eski manken Ebru Şancı, Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünya evine girmişti. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları, Kürşad Fırat adında da bir oğulları olan çift zaman zaman paylaşımlarıyla güldürüyor.

Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evliliklerinde 9. yılı kutladı. Eşinin 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşayan Şancı, seyyar pilavcıya gidince gerçeği anladı.

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Şancı paylaşımına, '9. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin' notunu düştü.

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SİYAH ÇELENK ALMIŞTI

Ebru Şancı geçtiğimiz yıllarda da Alpaslan Öztürk’ün elinde siyah çelenk ile gelmesiyle şoka girmişti. Çelengin üzerindeki ‘Huzurun kara günü ‘ yazısını gören Ebru Şancı “Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkinin getirdiğine bak. 3 çocuklu mutlu, huzurlu bir yuva verdim" demişti.

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Ebru Şancı sık sık eşine dair bu tarz paylaşımlar yaparak takipçilerini güldürüyor. Eşi de Şancı'ya katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

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Ebru Şancı
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