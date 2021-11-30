Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün yazışmalarına yorum yağdı

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı son ekrana yorumcu olarak dönmüştü.

Kendi markası da bulunan Şancı çocukları ve kocasıyla geçirdiği zamanları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak eşiyle yemek yediği anlardan bir karesini paylaşan Ebru Şancı paylaşımına "Zaafımsın güler yüzlü kocam" notunu düştü.

KİMSE İNANMADI

Ebru Şancı'nın paylaşımına "Kocanın yüzünde güller açıyor" yorumları yağdı. O sırada Alpaslan Öztürk ise paylaşıma "Sen başıma gelen en güzel şeysin" diyerek yanıt verdi. Ancak kimse ünlü futbolcunun bu notu yazdığına inanmadı.

Bunun üzerine gelen yorumlardan sonra Öztürk karısına "Yazdım işte hesabı öde şimdi" notu ve gülen emojiyle yeniden yanıt verdi.

Takipçilerini güldüren Şancı'ya "Ebru sen yazıyorsun biliyoruz" mesajları geldi.



