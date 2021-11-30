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Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün yazışmalarına yorum yağdı

30.11.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin yorumcusu olarak ekrana dönen eski model Ebru Şancı Galatasaray'da top koşturan eşi Alpaslan Öztürk ile bir pozunu paylaştı. İkilinin fotoğraf altındaki yazışmalarına ise yorum yağdı.

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün yazışmalarına yorum yağdı

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı son ekrana yorumcu olarak dönmüştü.

Kendi markası da bulunan Şancı çocukları ve kocasıyla geçirdiği zamanları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak eşiyle yemek yediği anlardan bir karesini paylaşan Ebru Şancı paylaşımına "Zaafımsın güler yüzlü kocam" notunu düştü.

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...

KİMSE İNANMADI

Ebru Şancı'nın paylaşımına "Kocanın yüzünde güller açıyor" yorumları yağdı. O sırada Alpaslan Öztürk ise paylaşıma "Sen başıma gelen en güzel şeysin" diyerek yanıt verdi. Ancak kimse ünlü futbolcunun bu notu yazdığına inanmadı.

Ekran Alıntısı

Bunun üzerine gelen yorumlardan sonra Öztürk karısına "Yazdım işte hesabı öde şimdi" notu ve gülen emojiyle yeniden yanıt verdi.

ıoıoııoıo

Takipçilerini güldüren Şancı'ya "Ebru sen yazıyorsun biliyoruz" mesajları geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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