MAGAZİN

Ebru Yaşar'a gençlerden ödül

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

25 bin öğrencinin kullandığı oylarla 'En İyi Fantazi Müzik Sanatçısı' seçilen Ebru Yaşar, ödülünü Dr. Burhan Aykaç'ın elinden aldı.

Ebru Yaşar'a gençlerden ödül

Gelişim Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, yeni albüm çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi. “İnce eleyip sık dokuyorum. Kalıcı şarkılar yapmak adına oldukça seçici davranıyorum.

Sabun köpüğü gibi eriyip giden şarkılar bana göre değil” diyen Yaşar, Serdar Otaç’ın aranjörlerle ilgili yaptığı çıkışa ise destek verdi. “Ben Serdar’a katılıyorum. Genel olarak piyasada yüksek fiyat furyası var. Herkes almış başını gidiyor. Hakkaniyetli davrananları tenzih ederim ancak bazı arkadaşlar camiaya zarar veriyor” ifadelerini kuanan Yaşar, herkesin elini vicdanına götürmesi gerektiğini söyledi.

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