Ebru Yaşar'a gençlerden ödül

Gelişim Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, yeni albüm çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi. “İnce eleyip sık dokuyorum. Kalıcı şarkılar yapmak adına oldukça seçici davranıyorum.

Sabun köpüğü gibi eriyip giden şarkılar bana göre değil” diyen Yaşar, Serdar Otaç’ın aranjörlerle ilgili yaptığı çıkışa ise destek verdi. “Ben Serdar’a katılıyorum. Genel olarak piyasada yüksek fiyat furyası var. Herkes almış başını gidiyor. Hakkaniyetli davrananları tenzih ederim ancak bazı arkadaşlar camiaya zarar veriyor” ifadelerini kuanan Yaşar, herkesin elini vicdanına götürmesi gerektiğini söyledi.



