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  4. Ebru Yaşar ailesiyle mavi tura çıktı! Lüks yatının fiyatı dudak uçuklattı

Ebru Yaşar ailesiyle mavi tura çıktı! Lüks yatının fiyatı dudak uçuklattı

12.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündem oluyor. Güçlü sesi ve tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı lüks yaşantısıyla da adından söz ettiriyor. Ebru Yaşar, şimdilerde yeni satın aldığı ultra lüks yatıyla mavi tura çıktı. Ünlü şarkıcının yeni yatının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Sahnelerin başarılı isimlerinden Ebru Yaşar, yaz sezonunda da konser maratonunu devam etti. Yaşar, şimdilerde sahnelerine kısa bir ara verdi ve ailesiyle mavi tura çıktı. 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten ikiz çocukları bulunuyor.

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Eşi ve çocuklarıyla mavi tura çıkan şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

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Ebru Yaşar, tatil için kendini ödüllendirdi ve 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın aldı.

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600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor.

Ebru Yaşar PAYLAŞIM


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