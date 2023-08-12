Ebru Yaşar ailesiyle mavi tura çıktı! Lüks yatının fiyatı dudak uçuklattı

Sahnelerin başarılı isimlerinden Ebru Yaşar, yaz sezonunda da konser maratonunu devam etti. Yaşar, şimdilerde sahnelerine kısa bir ara verdi ve ailesiyle mavi tura çıktı. 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten ikiz çocukları bulunuyor.

Eşi ve çocuklarıyla mavi tura çıkan şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

Ebru Yaşar, tatil için kendini ödüllendirdi ve 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın aldı.

600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor.



