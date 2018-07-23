Ebru Yaşar anne babalara seslendi

Nikah memurluğunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun kıydığı düğünde şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Ebru Yaşar, sempatik tavırları ile de geceye damgasını vurdu.

Sahneye ünlü modacı Semih Doğruer imzalı kasnak işi kristal ve svaroski taşlarla bezenmiş ipek şifon kumaştan süper mini bir elbiseyle çıkan Ebru Yaşar güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Programına "Nasıl Uyuyorsun" şarkısı ile başlayan sanatçı gelin ve damat için dillere dolanan "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" şarkısını seslendirerek büyük alkış aldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Ebru Yaşar, özellikle çocuk hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Yaşar, bazı şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirirken ''Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bende bir anneyim ve çocuklar benim hayatımda çok özel bir yer teşkil ediyor. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Anne ve babalardan tek ricam çocuklarımızı vatan ve millet sevgisi le yetiştirelim. Bu milletin geleceği parlak, zeki ve atik gençlere ihtiyacı var. Bunun için ilk adımları da evde anne baba olarak bizler atacağız.'' ifadeleri ile hem çocuklara hemde ebevenlerine oldukça anlamlı bir mesaj verdi.

Sahneden salonu dolduran misafirlerin yoğun tezahüratları ile inen başarılı sanatçı, yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek yarım kalan coşkuyu akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir sahne performansı ile tamamladı.

