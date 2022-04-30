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Ebru Yaşar'dan 'Aleyna Tilki' yorumu

30.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son klibiyle müzik sektöründe tartışmalara neden olan Aleyna Tilki'ye Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" yorumu geldi.

Ebru Yaşar'dan 'Aleyna Tilki' yorumu

Genç popçu Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Take It or Leave It" ile gündemden düşmüyor.

Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı şarkı klibi, ilgi odağı oldu.

Klibindeki müstehcen anlar nedeniyle müzik sektöründe bir kesimin eleştirisini alan Aleyna Tilki'yi en başta Gülşen destekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'den "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip!" eleştirisi alan Tilki, "İnsanların potansiyelini limitlemeyin artık" diyerek cevap vermişti.

"ÇOCUKLAR GÖRÜNCE 'NİYE BÖYLE?' DİYE SORUYORLAR"

Şarkıcı Ebru Yaşar da Aleyna Tilki'nin klip tartışmasına dahil oldu.

İş insanı Necat Gülseven ile evliliğinden Hasan Poyraz ve Ebru Su adında iki çocuğu olan 44 yaşındaki sanatçı, meslektaşını eleştirdi.

Nişantaşında görüntülenen Ebru Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" ifadelerini kullandı.


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Aleyna Tilki Ebru Yaşar
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