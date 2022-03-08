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Ebru Yaşar'dan dikkat çeken açıklama: Artık kırmızı giymeyeceğim

08.03.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yaşadığı talihsiz kazanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ebru Yaşar, "Burada sahneye çıkmış, kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim." dedi.

Ebru Yaşar'dan dikkat çeken açıklama: Artık kırmızı giymeyeceğim

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirmiş ve dizini kırmıştı. Ebru Yaşar, 2 ay sonra sahneye çıktı ve sevenleri ile bir araya geldi.

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"BİR DAHA KIRMIZI ELBİSE GİYMEYECEĞİM"

Geçtiğimiz akşam sahne alan Yaşar, "Burada sahneye çıkmış, kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı vardır derler ya. Dizimi kırdım, 2 ay oturdum" şeklinde konuştu.

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Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar, "7 hafta hiç ayağa kalkamadım. Çok zordu. Şimdi iyiyim. Düz ayakkabılara geçtim, birkaç ay topuklu giymeyeceğim" dedi.

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Ebru Yaşar
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