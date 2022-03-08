Ebru Yaşar'dan dikkat çeken açıklama: Artık kırmızı giymeyeceğim

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirmiş ve dizini kırmıştı. Ebru Yaşar, 2 ay sonra sahneye çıktı ve sevenleri ile bir araya geldi.

"BİR DAHA KIRMIZI ELBİSE GİYMEYECEĞİM"

Geçtiğimiz akşam sahne alan Yaşar, "Burada sahneye çıkmış, kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı vardır derler ya. Dizimi kırdım, 2 ay oturdum" şeklinde konuştu.



Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar, "7 hafta hiç ayağa kalkamadım. Çok zordu. Şimdi iyiyim. Düz ayakkabılara geçtim, birkaç ay topuklu giymeyeceğim" dedi.





