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Ebru Yaşar’dan kadınlar günü açıklaması: ‘Erkeksiz de olmaz’

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şişli’de düzenlenen konserde sahne aldı. Kadınlarla erkeklerin bir bütün olduğunu ifade eden Yaşar erkeklere seslenerek, “Bizi sevdiğiniz zaman her şeyi sizlerin önünüze sermeye hazır oluyoruz” dedi.

Ebru Yaşar’dan kadınlar günü açıklaması: ‘Erkeksiz de olmaz’

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şişli'de düzenlenen bir konserde kadınlarla bir araya geldi. Sevilen parçalarını kadınlar için seslendiren sanatçı şarkı arasında da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuştu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak sözlerine başlayan Ebru Yaşar erkeklerle beraber kadınlar bir bütün olduğunu ifade etti.Kadınlar olarak erkeklerden biraz daha sevgi istediklerini belirten Yaşar şöyle konuştu:

“SEVGİ HER ŞEYİ ÇÖZÜYOR”

“Ben öncelikle bir kadın olarak buradaki kadınların sonra da dünyanın dört bir tarafında olan bütün kadınların, hayatın gerçek kahramanlarının dünya kadınlar gününü kutluyorum. Ne güzel böyle kadın kadına. Tabi arada var böcekler var, olacak. Kadınların arasında böcekler olmazsa olmaz. Erkeksiz de olmaz, bizler bir bütünüz. Ama biz dünyadaki bütün erkeklerden ne istiyoruz kadınlar olarak? Birazcık daha anlayış, birazcık daha sevgi istiyoruz gerisi teferruat. Aslında sevgi her şeyi çözüyor. Kedi gibiyiz, bizi sevdiğiniz zaman dünyanın en mutlu yaratıkları oluyoruz ve her şeyi sizlerin önünüze sermeye hazır oluyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hay maşallah sen böle de yeter sevmeyen ölsünnn
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