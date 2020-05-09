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Ebru Yaşar: Hastanede olacağınıza evde olun

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 15:35 | Son Güncelleme

Son şarkısı ‘Kalmam’la büyük beğeni kazanan Ebru Yaşar, önceki akşam Show Radyo’nun Instagram sayfasındaki canlı yayına konuk oldu.

Ebru Yaşar: Hastanede olacağınıza evde olun

Yaşar, Telifmetre raporlarına göre Nisan ayında arabesk fantezi dalında en çok dinlenen şarkı olan ‘Kalmam'ın başarısından bahsederken “Gösterilen ilgi şahane… Beklediğimin üzerinde ilgi gördük. Dinleyicilerim ile aynı frekansta buluşmamız güzel oldu” dedi.

Ebru Yaşar, yayın sırasında yoğun istek üzerine “Kalmam” ve “Ben Ne Yangınlar Gördüm” şarkılarını seslendirdi. İkiz çocukları olan ünlü sanatçı yayın sonunda Anneler Günü mesajı verdi ve “Herkesin Anneler Günü'nü çok tebrik ediyorum. onları unutmayalım” diye konuştu.

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“HERKES SAĞLIĞINDAN SORUMLU”

Evde karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ebru Yaşar, şöyle konuştu:

“Daha fazla müzik dinliyorum. Daha fazla mutfağa giriyorum. Allah önce sağlık versin. Her şeyin kendi elimizde olduğunu düşünüyorum. İstediği kadar AVM'ler açılsın. Sokağa çıkma yasağı kaldırılsın. Herkes kendi sağlığından sorumlu… Öyle bir döneme giriyoruz bence… Herkesin kendi sağlığına kendisinin dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da annesi babasını çocuğunu seviyorsa önlemini de almalı diye düşünüyorum. Hepimiz sıkılıyoruz evet. Ben de sıkıntıdan çatladım evde, ikinci ayıma girdim evde… İki aydır ben de çok sıkıldım, sıkılmaya devam ediyoruz ama evde uğraşacaklar bir şeyler buluyoruz. ‘Hastanede olacağıma evimde olmayı tercih ederim' diyorum. O yüzden biraz daha sabır… Bende tiktokur oldum. Tiktok'tayım, orada çok güzel bir kitle ile karşılaştım.” dedi.

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