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Ece Erken: Bundan sonra adalet konuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Son dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen ve ayrılık kararı alan Ece Erken Ortaköy'de görüntülendi. Erken, kendisine gelen sorulara, "Bundan sonra adalet konuşacak" dedi.

Ece Erken: Bundan sonra adalet konuşacak

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Erken bunun yanı sıra sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü sunucu olaylar sonrası ilk kez önceki gün Ortaköy’de bir market çıkışı görüntülendi.
Gazetecilerin yaşanan olaylar ile ilgili sorularına Erken, “Arkadaşlar konuşmuyorum ben gerekenleri mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu,

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