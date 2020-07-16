Ece Erken'den Alaattin Çakıcı paylaşımı!

Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıkmıştı.

Seren Serengil, Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı. Bir fotoğraf da son dönem evli sevgilisi boşanınca sevgilisine dönen Ece Erken'den geldi.

Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafa da "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" diye yazdı.



