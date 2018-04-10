MAGAZİN

Ece Erken'den kafa karıştıran tek taş paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı konuşulan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı tek taş paylaşımıyla kafaları karıştırdı

Ece Erken'den kafa karıştıran tek taş paylaşımı

Serkan Uçar'la 2015 yılında boşandıktan sonra özel hayatıyla pek de fazla gündeme gelmeyen Ece Erken'in adı İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu ile anılmış ikilinin birlikte görüntüleri magazin gazetelerinin sayfalarını süslemişti. Bu aşkla ilgili olarak taraflar bir süre yorum yapmaktan kaçınmış sonrasında da bu iddiaları yalanlamışlardı.

ESKİ EŞİ SERKAN UÇAR'LA BUZLARI ERİTTİ

Ece Erken kısa süreli bu aşkın ardından geride bıraktığımız mart ayında eski eşi Serkan Uçar'ı yeniden takibe almış ve bu hareket aradaki buzların eridiği şeklinde yorumlanmıştı.

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YÜZÜK PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Erken, tüm bu gelişmelerin ötesinde yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Parmağındaki büyük tek taşın fotoğrafını hesabından paylaşan sunucu bu kareyi 'Kız evet dedi' notuyla paylaşınca takipçileri Erken'in evlilik teklifi aldığı yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

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ece erken serkan uçar

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