Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu: "Kim bir kimseyi öldürürse..."

Ünlü sunucu Ece Erken, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor günler yaşasa da yavaş yavaş toparlamaya başladı.

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sebebiyle uzun süre inzivaya çekilen ünlü sunucu Ece Erken, bir süre önce iş görüşmelerine başladığını duyurmuştu.

ECE ERKEN'DEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU İŞARET EDEN PAYLAŞIM

Ünlü isim, bugün sosyal medya hesabında önce eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp daha sonra da dikkat çeken bir cuma mesajına yer verdi.

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN'İN PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Instagram hesabının story kısmında Mâide Suresi - 32 . ayet tefsirini paylaşan ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ECE ERKEN'İN 'CUMA MESAJI' OLAY OLDU

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sebebiyle zor günler yaşayan Ece Erken 'cuma' paylaşımı olay oldu.

Hayırlı Cumalar yazılı görselde Maide suresinin şu tefsiri bulunuyor:

"...Kim bir kimseyi öldürürse bütük insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur..." (Maide 5/32)



