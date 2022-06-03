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  4. Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu: "Kim bir kimseyi öldürürse..."

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu: "Kim bir kimseyi öldürürse..."

03.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yaşadığı zor günleri atlatmaya başlasa da acısı hala taze. Eşinin ölümü sebebiyle yıkıldığını ve cenaze sürecini hiç hatırlamadığını ifade eden ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında cuma mesajı paylaştı. Instagram hesabının story kısmında Mâide Suresi - 32 . ayet tefsirine yer veren ünlü ismin paylaşımı olay oldu. Ece Erken'in bu paylaşımı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu: "Kim bir kimseyi öldürürse..."

Ünlü sunucu Ece Erken, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor günler yaşasa da yavaş yavaş toparlamaya başladı.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sebebiyle uzun süre inzivaya çekilen ünlü sunucu Ece Erken, bir süre önce iş görüşmelerine başladığını duyurmuştu.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

ECE ERKEN'DEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU İŞARET EDEN PAYLAŞIM

Ünlü isim, bugün sosyal medya hesabında önce eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp daha sonra da dikkat çeken bir cuma mesajına yer verdi.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN'İN PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Instagram hesabının story kısmında Mâide Suresi - 32 . ayet tefsirini paylaşan ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

ECE ERKEN'İN 'CUMA MESAJI' OLAY OLDU

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sebebiyle zor günler yaşayan Ece Erken 'cuma' paylaşımı olay oldu.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

Hayırlı Cumalar yazılı görselde Maide suresinin şu tefsiri bulunuyor:

"...Kim bir kimseyi öldürürse bütük insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur..." (Maide 5/32)

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu:

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu işaret eden manidar 'Cuma' mesajı! Paylaşımı olay oldu:

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cuma mesajları sosyal medya Ece Erken
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