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  4. Ece Erken'den şaşırtan karar! Instagram'a veda etti

Ece Erken'den şaşırtan karar! Instagram'a veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Boşanma davası devam eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, bir süre sosyal medya hesabını kullanmama kararı aldı.

Ece Erken'den şaşırtan karar! Instagram'a veda etti

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdi. Erken bunun yanı sıra sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.

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"SOSYAL MEDYAYA GİRMEYECEĞİZ BİR SÜRE"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ece Erken, oğluyla dans ettiği bir video paylaşarak "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, instagram,

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