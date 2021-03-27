Ece Erken’e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmadı.

Kocadereli'nin avukatı Nezaket Altun'un mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde “Ece Erken'in söz konusu saldırıyı işlediği güvenlik kamerası kayıtlarında sabittir. Araçta meydana gelen hasar için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dava dilekçesinde ayrıca, “Ece Erken müvekkilime psikolojik saldırıda bulunmuştur. Ece Erken'in müvekkilim hakkında yaptığı açıklamalar, manevi zarar vermiştir. Müvekkilimin yaşanan olay sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğramış, kendisi psikolojik ve ruhsal açıdan yaralanmıştır. Müvekkilimin manevi zararını hafifletmek için 100 bin TL manevi tazminat talep ediyoruz" ifadeleri de kullanıldı.