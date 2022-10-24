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Ece Erken'e ölen eşi hatırlatılınca... "Gerçekten yeter, baydınız be!"

24.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinden kısa süre sonra ekranlara dönen Ece Erken, takipçisinden gelen yoruma sinirlenerek, "Gerçekten yeter, baydınız be" dedi.

Ece Erken'e ölen eşi hatırlatılınca... "Gerçekten yeter, baydınız be!"

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak gecesi uğradığı silahlı sonucu ölmesinin ardından zor günler geçişti. Eşinin ailesiyle miras sorunları yaşayan ve reddi mirasta bulunan Erken bir süre sonra ekranlara da döndü.

Son olarak 2.9 milyon takipçili hesabından yayın öncesi çekildiği kareleri paylaşan sunucu, "Hazır ve nazır bekliyoruz, güzel bir gün olsun" notunu düştü.

'Mal kaçırma' kavgası... Eski eşin sözlerine sinirlenip... 'Mal kaçırma' kavgası... Eski eşin sözlerine sinirlenip...

Bir takipçisi ise paylaşıma vefat eden eşini kastederek, "Vay, giden gidene... Hayat devam ediyor" yorumunda bulundu.

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Bu duruma öfkelenen 44 yaşındaki sunucu, "Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!" ifadelerini kullandı.

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