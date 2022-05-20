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Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi

20.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay hesabına bloke konulduğu için isyan eden Ece Erken, gelen telefona faturasına tepki gösterdi. Bin 40 TL'lik telefon faturasını gören Erken, "Kira gibisiniz pes" dedi.

Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

"KİRA GİBİSİNİZ PES"

Geçtiğimiz ay eşinin ölümüne sebebiyet veren kişi tarafından hesabına tedbir konulduğunu söyleyen Ece Erken, Instagram hesabından telefon faturası borcunu paylaştı.1.040 TL'lik telefon faturasını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak sitem eden ünlü sunucu, "Kira gibisiniz pes" yorumunu yaptı.

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HESABINA BLOKE KONULMUŞTU

Geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapan banka hesabına bloke konulduğunu söyleyen Ece Erken, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" demişti.

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Ece Erken
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