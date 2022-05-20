Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

"KİRA GİBİSİNİZ PES"

Geçtiğimiz ay eşinin ölümüne sebebiyet veren kişi tarafından hesabına tedbir konulduğunu söyleyen Ece Erken, Instagram hesabından telefon faturası borcunu paylaştı.1.040 TL'lik telefon faturasını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak sitem eden ünlü sunucu, "Kira gibisiniz pes" yorumunu yaptı.

HESABINA BLOKE KONULMUŞTU

Geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapan banka hesabına bloke konulduğunu söyleyen Ece Erken, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" demişti.





