MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i kızdırdı! "Öldüğü gün kolundan..."

Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i kızdırdı! "Öldüğü gün kolundan..."

10.04.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini sattığı iddiası gündem oldu. Ece Erken hesabındaki parayı paylaştı. Çıkan haberler Seren Serengil'i kızdırdı. Serengil daha önceki iddiasını yineledi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.

Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i kızdırdı! "Öldüğü gün kolundan..."

Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.

Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti.

Ece Erken hesabındaki parayı göstererek isyan ettiEce Erken hesabındaki parayı göstererek isyan etti

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİ Mİ İMA ETTİ?

Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.

şş

Serengil haber paylaşımının altına "Saatini satanlar var ama onlar bende hatta öldüğü gün kolundan alan da kim o da bende benim ağzımı açtırmasınlar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...
İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Zelenskiy "Bekleyecek zamanımız yok" diyerek Batı'ya seslendi

Zelenskiy "Bekleyecek zamanımız yok" diyerek Batı'ya seslendi

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

O ülkede hükümet düştü! Güvenoyu alamadı...

O ülkede hükümet düştü! Güvenoyu alamadı...

Depremin ardından kaydedildi! Şiddetini gözler önüne seriyor

Depremin ardından kaydedildi! Şiddetini gözler önüne seriyor

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.