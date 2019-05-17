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Ece Erken ile Deniz Seki sosyal medyada kapıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Söylemezsem Olmaz isimli programında kendisi hakkında yapılan asılsız habere sosyal medyadan tepki gösterdi. Program sunucularından Ece Erken ise Seki'ye verdiği cevapla yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Ece Erken ile Deniz Seki sosyal medyada kapıştı!

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı programda Serdar Bilgili ile Deniz Seki hakkında aşk iddialarına Deniz Seki sinirlendi. İkili sosyal medyada kavga etti.

SERDAR BİLGİLİ İLE AŞK İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programının ihbar hattına gelen bilgiye göre, iş adamı Serdar Bilgili ve şarkıcı Deniz Seki bir mekanda baş başa görüntülendi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali'nin, Serdar Bilgili ve Deniz Seki hakkında yaptığı aşk iddialarına, Deniz Seki fena köpürdü.

"ALTINI DOLDURAMADIĞINIZ..."

Ünlü sanatçı Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki moderatörü, "Sayın Serdar Bilgili ve sevgili Deniz Akel ile yeni bir proje için bir araya geldik. Deniz Akel ve çok önemli bir yönetmen, Serdar Bilgili ise hem çok önemli bir işadamı hem de fotoğraf sanatçısı. Hemen yakıştırmalar yapmak çok yanlış. Sevgili Ece Erken ve Bircan Bali altını dolduramadığınız yalan haberler yapmayın lütfen" sözleriyle uyardı.

ECE ERKEN'DEN SERT CEVAP

Ece Erken ise bu paylaşıma, "İddia diye verildi zaten, gazeteci değilim. Keşke arasaydın diğer detone ve alkollü görüntülerinle ilgili aradığın gibi, aşk vesaire de denmedi, fotoğrafı yayınladı yapımcımız biz de ne için birlikteler dedik o kadar... Benim de başıma gelebilir, her yan yana oturan sevgili değildir, dikkatli izleseydin" sözleriyle karşılık verdi.

"KENDİMİ SAVUNMAKTAN YORULDUM"

Deniz Seki, Ece Erken'in bu cevabına sessiz kalmadı. Yaptığı yorumla, "Ececim artık canımın acımasından, kendimi savunmaktan çok yoruldum. Keşke bu seferde sen beni arasaydın böyle bir şey var mı diye. Tekrar daha önce yaptığınız haberleri de yazmasaydın keşke" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken Deniz Seki sosyal medya

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