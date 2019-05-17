Ece Erken ile Deniz Seki sosyal medyada kapıştı!

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı programda Serdar Bilgili ile Deniz Seki hakkında aşk iddialarına Deniz Seki sinirlendi. İkili sosyal medyada kavga etti.

SERDAR BİLGİLİ İLE AŞK İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programının ihbar hattına gelen bilgiye göre, iş adamı Serdar Bilgili ve şarkıcı Deniz Seki bir mekanda baş başa görüntülendi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali'nin, Serdar Bilgili ve Deniz Seki hakkında yaptığı aşk iddialarına, Deniz Seki fena köpürdü.

"ALTINI DOLDURAMADIĞINIZ..."

Ünlü sanatçı Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki moderatörü, "Sayın Serdar Bilgili ve sevgili Deniz Akel ile yeni bir proje için bir araya geldik. Deniz Akel ve çok önemli bir yönetmen, Serdar Bilgili ise hem çok önemli bir işadamı hem de fotoğraf sanatçısı. Hemen yakıştırmalar yapmak çok yanlış. Sevgili Ece Erken ve Bircan Bali altını dolduramadığınız yalan haberler yapmayın lütfen" sözleriyle uyardı.

ECE ERKEN'DEN SERT CEVAP