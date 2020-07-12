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Ece Erken'in cici anneliği başladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın kızıyla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 08:12 | Son Güncelleme

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum tatilini sürdürüyor. Erken, önceki gün sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızıyla tanıştı.

Ece Erken'in cici anneliği başladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın kızıyla tanıştı

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamış, ancak kısa bir süre sonra sevgilisiyle barıştığı ortaya çıkmıştı.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Borum'da tatillerin sürdüren çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

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İkilinin yanlarında, bir arkadaş grubu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı.

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Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikilinin keyfi kaçarken, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindiler.

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Botun direksiyonuna ise Mahmutyazıcıoğlu geçti.

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Bir gün önce sevgilisini oğluyla tanıştıran Erken, bir gün sonra da Mahmutyazıcıoğlu'nun kızıyla tanıştı.
Çiftin bu hamlesi, "Acaba evlilik olur mu?" sorusunu da akıllara getirdi.

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NELER OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

OTOMOBİLLERE SALDIRDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.

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Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.
Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.

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