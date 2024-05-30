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  4. Ece Erken'in dudaklarındaki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış' dendi... Yanıt gecikmedi

Ece Erken'in dudaklarındaki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış' dendi... Yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 10:05
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Ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri. Bir dönem sunduğu Mavi Şeker programıyla hafızalara kazınan Erken şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin dudaklarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ece Erken'in dudaklarındaki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış' dendi... Yanıt gecikmedi

Sunduğu programlar ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Erken şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Bir dönem sunduğu Mavi Şeker programıyla hafızalara kazınan Erken sosyal medya hesabından 'mavi şekeri hatırlar mısınız? O zaman yaptığımız mavi farlı makyajı yaptık' notu ile karelerini peş peşe paylaştı.

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DUDAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken dudaklarındaki değişim dikkat çekti.

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Ünlü isme 'dudaklara dolgu biraz abartı olmuş bence', 'Dolguyu fazla kaçırmış' şeklinde yorumlar yapıldı.

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KAYITSIZ KALAMADI

Erken ise bu yorumlara kayıtsız kalamadı ve 'üstten boyadık hala küçük dudaklarım maalesef' diyerek yanıt verdi.

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