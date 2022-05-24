Ece Erken kimdir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Ece Erken'in eşi ne zaman ve nasıl öldü?

Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğu eşini kaybeden Ece Erken oldu. Erken, eşinin ölümünden sonra yaşadığı zorlukları içtenlikle anlattı. Ece Erken'in neler yaşadığını duyan izleyiciler, ünlü ismin hayatına dair araştırmalara başladı. İşte Ece Erken kimdir, Ece Erken'in kocası neden ve nasıl öldü? sorularının ayrıntılı cevapları...

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 yılında Çorlu'da doğdu. Erken sunucu ve oyuncu olarak birçok yapımda yer aldı. Aslen Samsunlu olan Erken, babasının subay olması sebebiyle Ağır, Ankara ve Kıbrıs gibi yerlerde bulundu.

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan ünlü isim sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı.

ECE ERKEN EVLİ Mİ?

Ece Erken, 1 Eylül 2008'de Tuncer Öztarhan'la evlendi, 2009'da boşandılar.

Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

28 Haziran 2021 tarihinde evlendiği Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.

ECE ERKEN'İN EŞİ NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

