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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

11.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 hafta önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in acısı dinmiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, bu sefer de eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle de paylaşıyor.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.

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