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Ece Erken vefat eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı

13.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Mahmutyazıcıoğlu ile çektirdiği fotoğrafları paylaşan Erken, "İçimde korkunç bir boşluk var. Keşke son kez sarılabilseydim, elbet kavuşacağız" dedi.

Ece Erken vefat eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda 27 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

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"KEŞKE SON BİR KEZ SARILABİLSEYDİM"

Zor günleri oğlu Eymen ile geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak şu notu düştü: "Bugün 13 Temmuz... Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk...

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Çok özlüyorum... Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim... O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız.

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Şarkıcı Demet Akalın da arkadaşının paylaşımına "Canım Ece'm her zaman yanındayım" yorumunu yaparak, Erken'e destek oldu.

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Ece Erken
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