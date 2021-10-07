Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Ece Ronay'ın nişanlısı ne iş yapıyor?

Önceki günlerde fenomen isim Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Mehmet Ali Erbil iddiaları reddetmişti. Erbil daha sonra Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i yanına çağırdı ve özür diledi. Ece Ronay'ın nişanlısının kimliği ise merak konusu oldu. Peki Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir?

ECE RONAY'IN NİŞANLISI MEHMET BİLİR KİMDİR?

64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendi hesabından paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" şeklinde konuştu. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" şeklinde yanıtladı.

Ece Ronay'ın çokça merak edilen nişanlısının ismi Mehmet Bilir. 29 yaşındaki Ece Ronay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil ile nişanlısı Mehmet Bilir'in buluşması hakkında "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" dedi. Ronay, nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil" şeklinde konuştu.

Ronay adliye çıkışında, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." dedi.

ECE RONAY'IN NİŞANLISI NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Bilir'in hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor ancak Bilir'in inşaat üzerine çalıştığı biliniyor.





