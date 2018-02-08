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Ece Seçkin'den o isme şarkımı çaldın suçlaması!

MAGAZİN HABERLERİ | 08.02.2018 22:21 | Son Güncelleme

Ece Seçkin'in Follow Me şarkısı Azeri sanatçı Afaq Aslan tarafından sözleri değiştirilerek izinsiz olarak yayınlandı.

Ece Seçkin'den o isme şarkımı çaldın suçlaması!

'Follow Me' şarkısının çalındığını duyunca çılgına dönen Ece Seçkin, dava açmaya hazırlanıyor.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin, "Ama bu yaptığınız resmen emeğe saygısızlık. Şarkının sahibinden izin almadan bir de başkasının şarkısı gibi yayınlayıp klip çekmişsiniz" ifadelerini kullandı.

Şarkının bestesinin sahibi Kemal Şimşekyay'ı da etiketleyen sanatçı, "Sen mi dava edersin ben mi edeyim?" cümleleriyle kızgınlığını dile getirdi.

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Ece Seçkin follow me

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