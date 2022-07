Ece Sükan bikinisiyle nefes kesti! "Bikini altı çok fena"

Başarılı oyuncu ve stilist Ece Sükan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sükan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili paylaşımlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaşan Sükan'a gelen "Olay bikini altı. Çok fena baştan çıkartıcı. Kıskandım, lütfen kaldırınız resimleri" yorumu dikkat çekti.



45 yaşındaki güzel oyuncu, çocuk yaştan itibaren piyano ve bale eğitimi almaya başladı.

Ankara'da doğup büyüyen Ece Sükan, TRT ekranlarında yayınlanan Cumartesiden Cumartesiye programında sunuculuk yaptı.

1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den 3. olarak ayrılan Ece Sükan, profesyonel olarak mankenlik yapmak için New York'a taşındı.

Modelliğe başladığı yıllarda bir dergide moda editörlüğü yapan Ece Sükan, 2014 yılında Ümit Benan ile evlendi ancak çift, 2017 yılında boşandı.

Aşk Yakar, Avrupa Yakası, Kızım Nerede gibi yapımlarda rol alan Ece Sükan, en son 2018 yılında Gülperi dizisinde kamera karşısına geçmişti.