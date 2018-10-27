MAGAZİN

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, geçtiğimiz hafta bir mekanda görüp hayran kaldığı Ece Sükan’a "Stil danışmanım olur musun?" teklifi yaptığı, ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğundan beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Loris Karius hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle de adından söz ettiren 25 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz günlerde gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Alman kalecinin, Sükan'la tanışmak istediği ileri sürüldü.

Devreye yanındaki menajerini sokan Karius Karius, Ümit Benan'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldı. Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Beşiktaşlı kaleci, menajeri aracılığıyla ünlü isme "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" teklifinde bulundu. Sükan'dan birlikte çalışma anlamında olumsuz yanıt alan yakışıklı file bekçisinin,yabancı menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a mesajlar göndermeyi sürdürdüğü iddia edildi.

Alman kaleci, uzak mesafeler nedeniyle ABD'li manken sevgilisi Daniella Grace ile ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ece sükan Loris Karius

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oğlum işini yap bırak karı kız işlerini
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