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  4. Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

10.02.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve model Ece Sükan, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan Ece Sükan, mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti. Sükan'ın ateşli pozlarına yorum yağdı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Ünlü oyuncu ve model Ece Sükan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ece Sükan, Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Beğeni yağdı

Ece Sükan'ın ateşli pozlarına, ''Çok etkileyici'', ''Ece yine yakıyorsun'' ve ''Instagram alev aldı'' gibi yorumlar yapıldı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Beğeni yağdı

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Beğeni yağdı

45 yaşındaki güzel oyuncu, çocuk yaştan itibaren piyano ve bale eğitimi almaya başladı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Ankara'da doğup büyüyen Ece Sükan, TRT ekranlarında yayınlanan Cumartesiden Cumartesiye programında sunuculuk yaptı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den 3. olarak ayrılan Ece Sükan, profesyonel olarak mankenlik yapmak için New York'a taşındı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Modelliğe başladığı yıllarda bir dergide moda editörlüğü yapan Ece Sükan, 2014 yılında Ümit Benan ile evlendi ancak çift, 2017 yılında boşandı.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Aşk Yakar, Avrupa Yakası, Kızım Nerede gibi yapımlarda rol alan Ece Sükan, en son 2018 yılında Gülperi dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu

Ece Sükan mayosuyla arabanın üzerine sere serpe uzandı! Takipçileri mest oldu


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