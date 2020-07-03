Ece Vahapoğlu: Seninle gezmeyi çok seviyorum

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabı instagram üzerinden 7 aylık oğlu Efe ile beraber çekildikleri bir kareyi takipçileri ile paylaştı.

Sabah 6'da uyanıp, 7 'de oğlu Efe ile beraber yürüyüşe çıktıklarını söyleyen Ece Vahapoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımına "Artık 7 aylık olan Efe bugün ilk defa kangurusunda dışa dönük gezdi; nasıl mutlu anlatamam. Sürekli beni görmekten bıkmış çocuk.

Etrafı rahatça görebildiği için yol boyunca mutluluk gülücükleri attı valla. Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum” notunu düştü.

