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Ece Vahapoğlu: Seninle gezmeyi çok seviyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, 7 aylık oğlu Efe ile sabah yürüyüşüne çıktığı anı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Vahapoğlu paylaşımına “Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum.” notunu düştü.

Ece Vahapoğlu: Seninle gezmeyi çok seviyorum

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabı instagram üzerinden 7 aylık oğlu Efe ile beraber çekildikleri bir kareyi takipçileri ile paylaştı.

Sabah 6'da uyanıp, 7 'de oğlu Efe ile beraber yürüyüşe çıktıklarını söyleyen Ece Vahapoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımına "Artık 7 aylık olan Efe bugün ilk defa kangurusunda dışa dönük gezdi; nasıl mutlu anlatamam. Sürekli beni görmekten bıkmış çocuk.

Etrafı rahatça görebildiği için yol boyunca mutluluk gülücükleri attı valla. Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum” notunu düştü.

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