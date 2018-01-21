MAGAZİN

Ed Sheeran sevgilisi Cherry Seaborn ile nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 11:29 | Son Güncelleme 8 saat önce

İngiliz sanatçı Ed Sheeran cumartesi günü Instagram hesabından kız arkadaşı Cherry Seaborn ile yeni yıla girmeden önce nişanlandığını açıkladı.  Instagram hesabından nişanlısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına 'Yeni yıldan önce kendime nişanlı yaptım' yazan 26 yaşındaki müzisyen çok mutlu olduğunu açıkladı.

Ed Sheeran sevgilisi Cherry Seaborn ile nişanlandı

Ed Sheeran ile Cherry Seaborn, İngiltere Framlingham'da bulunan Thomas Mills High School'daki öğrencilik yıllarından beri tanışıyor. İkili 2015 yılından beri beraber.

Grammy ödüllü sanatçı Cherry Seaborn'a olan aşkını Perfect adlı şarkısında da dile getirmişti. Şarkı sanatçının bir evi beraber paylaşabileceği güzel ve tatlı bir kızdan bahsediyor.

2017'nin Mart ayında Good Morning Britain'e verdiği röportajda çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı:

"Hazırım, etrafımda hafif şişman bebekler istiyorum."

25 yaşındaki Cherry Seaborn North Carolina'daki Duke Universitesi'nden mezun. Aynı zamanda üniversitenin hokey takımında oynuyor. New York'ta yaşayan Seaborn ilişkisi için İngiltere'ye geri dönmüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ed Sheeran Cherry Seaborn

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıla, ayrılığın ardından kısa bir tatile çıktı

Sıla, ayrılığın ardından kısa bir tatile çıktı

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

Kutluay'dan Meryem Uzerli iddialarına yanıt

Kutluay'dan Meryem Uzerli iddialarına yanıt

Almula Merter iki kardeşi evlat edindi

Almula Merter iki kardeşi evlat edindi

Arzum Onan’dan ana-oğul selfiesi

Arzum Onan’dan ana-oğul selfiesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.