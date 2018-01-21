Ed Sheeran sevgilisi Cherry Seaborn ile nişanlandı

Ed Sheeran ile Cherry Seaborn, İngiltere Framlingham'da bulunan Thomas Mills High School'daki öğrencilik yıllarından beri tanışıyor. İkili 2015 yılından beri beraber.

Grammy ödüllü sanatçı Cherry Seaborn'a olan aşkını Perfect adlı şarkısında da dile getirmişti. Şarkı sanatçının bir evi beraber paylaşabileceği güzel ve tatlı bir kızdan bahsediyor.

2017'nin Mart ayında Good Morning Britain'e verdiği röportajda çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı:

"Hazırım, etrafımda hafif şişman bebekler istiyorum."

25 yaşındaki Cherry Seaborn North Carolina'daki Duke Universitesi'nden mezun. Aynı zamanda üniversitenin hokey takımında oynuyor. New York'ta yaşayan Seaborn ilişkisi için İngiltere'ye geri dönmüştü.