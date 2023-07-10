Eda Ece annesi ve ablalarıyla poz verdi, sosyal medya yıkıldı! "Kraliyet ailesi gibi"

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece haziran ayında evlendi. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ünlü ismin gelinliği çok beğenildi.

Sade ve zarif bir seçim yapan Ece yeni paylaşımında annesi ve ablalarıyla beraber poz verdi. Annesinin doğum gününü kutlayan ünlü isim paylaşımına “Annem ve kızları. İyi ki iyi ki doğdun anneciğim, bitanem, canımın içi annişkosuuuu” notunu düştü.

Eda Ece’nin paylaşımında ablalarının ve annesinin güzelliği dikkat çekti. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Kraliyet ailesi gibi", "Asalet akıyor", "Defilede miyiz arkadaşlar", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu.



