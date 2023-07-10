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Eda Ece annesi ve ablalarıyla poz verdi, sosyal medya yıkıldı! "Kraliyet ailesi gibi"

10.07.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Eda Ece geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Gelinliği çok beğenilen Ece, annesi ve ablaları ile poz verdi. Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum yağdı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece haziran ayında evlendi. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ünlü ismin gelinliği çok beğenildi.

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Sade ve zarif bir seçim yapan Ece yeni paylaşımında annesi ve ablalarıyla beraber poz verdi. Annesinin doğum gününü kutlayan ünlü isim paylaşımına “Annem ve kızları. İyi ki iyi ki doğdun anneciğim, bitanem, canımın içi annişkosuuuu” notunu düştü.

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Eda Ece’nin paylaşımında ablalarının ve annesinin güzelliği dikkat çekti. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Kraliyet ailesi gibi", "Asalet akıyor", "Defilede miyiz arkadaşlar", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu.

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