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Eda Ece isyan etti: Cins köpek alma sevdasından vazgeçin

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yasak Elma adlı dizide oynayan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından kronik rahatsızlıkları olan Pomerian cinsi köpeğiyle poz verdi ve bazı açıklamalarda bulundu.

Eda Ece isyan etti: Cins köpek alma sevdasından vazgeçin

Geçtiğimiz yıllarda 20 bin liraya yakın bir ücret vererek satın aldığı Pomerian cinsi köpeği Pluto’nun kronik rahatsızlıkları çıkması üzerine zor zamanlar yaşayan Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini mutlu etti.

Ece, köpeğıi Pluto ile birlikte çekilmiş karesini paylaştı ve takipçilerine hayvan sahiplenmenin önemi üzerine paylaşımda bulundu.

İşte Eda Ece’nin o satırları:

"Canım Pluto’m. 7 yaşına az kaldı! 1,5 yaşındaydı yollarımız kesişti. Bir sürü hastalık çekti, bir sürü veteriner değiştirdi.

Samimiyetle söylüyorum cins köpek alma sevdasından vazgeçin. Sahiplenin. Ben evde 2 hayvan bakıyorum, kedim de bir hayvansever çalışma arkadaşım aracılığıyla bana sahiplendirildi, sokak hayvanlarına da bakıyorum, karşılaştığım her hayvana yardım etmeye çalışıyorum.

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Bagajımda kiloluk mamalarla geziyorum, gördüğüm aç susuz bize muhtaç her canlıyı besliyorum, acil durumlarda veteriner çağırıyorum. Sayısız hayvanı kurtarıyoruz.

Neyseki benim gibi arkadaşlarım çok. İnanın bunları yapmak hiç zor değil. İyi ki varsın Pluto’m, benim çocuğumsun sen, hep sağlıklı ol, iyi kalpli minnoşum..."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gürsel Tekin in de böyle 40_50 bin tl ye aldığı bir köpeği vardı. Mikrofonu uzattığında ; bikinisi ile şezlonga uzanıp "Memlekette kriz var" diyenler bunlar.
e sokak hayvanlarından da sahiplen madem :D
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