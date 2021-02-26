Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti

Pazartesi akşamları Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan oyuncunun hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.

100. BÖLÜMÜN BİR KISMINDA EDA ECE OLMAYACAK

Oyuncu Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.

Sadece çekilebilen sahneleri yayınlanacak olan Ece'nin hastalanması ve tedavi görmeye başlaması üzerine apar topar senaryo revize edildi.

Bu nedenle eşi Çağatay'ın yani Berk Oktay'ın doğum günü sahnesinde de Yıldız yer almayacak.

