Eda Ece 'Ünlü olmak için oyuncu olmadım'

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece şöyle konuştu: "Aslında göz önünde olmak için yapmıyorum bu işi. Ben tiyatro okudum, tiyatroyu da ünlü olmak için yapmadım hiçbir zaman."

"Ben hikaye seviyorum. Okuyun bana, sabaha kadar dinlerim hikayeleri. Başka insanların hikayeleri benim için çok ilgi çekici çünkü. Meslek olarak bunu canlandırmak da haliyle bana çok anlamlı geliyor."

"Tiyatroda kalsam belki de ünlü olmazdım, televizyona bir iş yapınca ister istemez ünlü oluyorsun. Ünlü olmak aslında yaptığım işin yanında gelen bir durum yani ben ünlü olmak için oyuncu olmadım, oyuncu olduğum için ünlü oldum.''

Eda Ece, ''28 gibi hissediyor musunuz?'' sorusuna ise şu cevabı verdi: ''İki ablam var benim, 8 ve 10 yaş büyük benden. Babam da ileri yaşta. Ailede aklı başında ve olgun bir enerji içinde büyüdüğüm için herhalde, bu durum beni hayata kafa olarak biraz önden başlattı. Aynı zamanda ilgi odağı olarak büyüdüm ve hiç özgüven problemi yaşamadım.''

''Aşırı dışa dönük bir çocuktum ben, şu anda bile öyle değilim. Sevdiğim insanlara çok sıcağım ama dışarıdan üçüncü bir kişi beni soğuk olarak tanımlar. Küçükken bu hiç böyle değildi. Yabancılara karşı da son derece dışa dönük ve hareketli bir çocuktum.''

