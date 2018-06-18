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Eda Gök'ün avukatından flaş 'zina davası' açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programının orkestra şefi Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti. 10 yıldır Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Eda Gök'ün avukatından flaş 'zina davası' açıklaması!

Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol’un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak’ın Arya adında bir kız çocukları da var.

Eda Gök'ün avukatı Özlem Hatice Bakırcı, zina davasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı;

"Müvekkilimiz Eda Gök’ün eşi Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini 4 gün içinde tek celsede sona erdirmesine sebebiyet veren Burcu Sinem Ünsal aleyhine Zina Haksız Fiilinden kaynaklı tazminat davası bazı magazin sitelerinde iddia edilenin aksine Marmaris 3.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tarafımızca açılmıştır.

Zinayı şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlayan tüm hukuki delil,yazışma ve belgeler de dava dosyasında mevcuttur.

Kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarız.
Eda Gök vekili Av.Özlem Hatice Bakırcı"

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Anahtar Kelimeler:
eda gök Esra Erol Emrah Albayrak Burcu Senem Ünsal

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