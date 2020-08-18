Eda Taşpınar, Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan ile aşk yaşıyor

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Eda Taşpınar, ‘Çukur’ dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile sürpriz bir birlikteliğe adım attı. Gözlerden uzak aşk yaşayan Eda Taşpınar ve Atakan çifti, mutluluklarına da nazar değmesinden korkuyor. Bu sene pandemi nedeniyle her sene gittiği Mikonos yerine Çeşme’de güneşin keyfini çıkaran sosyetik isim, yakın arkadaş çevresiyle de Atakan’ı tanıştırdı.

Şimdilik mutluluklarını yakın çevresiyle paylaşan ünlü çiftin birlikteliklerinin yaz aşkı olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Eda Taşpınar, önceki gün UçanKuş TV kameralarına yansıdı.

Bir süredir tatilde olan ünlü isim, Çukur'da Remzi karakterine hayat veren Çağrı Atakan'la aşk yaşadığını itiraf etti. İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, “1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda…” dedi. Taşpınar ünlü oyuncuyla Alaçatı'da tanıştığını da itiraf etti.

