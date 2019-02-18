Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Eda Ta\u015fp\u0131nar payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 siyah beyaz foto\u011frafta denizde bikinisiyle y\u00fcr\u00fcrken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\n\nEda Ta\u015fp\u0131nar payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 seksi foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na "Ben bir plaj k\u0131z\u0131y\u0131m" notunu d\u00fc\u015ferken, hayranlar\u0131 \u00fcnl\u00fc mankenin yaz mevsimini \u00f6zledi\u011fi yorumunda bulundu.Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Metrelerce kuyruk olu\u015ftu! Bak\u0131n ne i\u00e7in s\u0131raya girdiler"
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