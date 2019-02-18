MAGAZİN

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 22:26 | Son Güncelleme

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar bikinili ve çekici fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Taşpınar'ın son paylaşımı ise siyah beyaz bikinili bir fotoğrafı oldu.

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Eda Taşpınar paylaştığı siyah beyaz fotoğrafta denizde bikinisiyle yürürken görülüyor.

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Eda Taşpınar paylaştığı seksi fotoğrafın altına "Ben bir plaj kızıyım" notunu düşerken, hayranları ünlü mankenin yaz mevsimini özlediği yorumunda bulundu.

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