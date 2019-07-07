MAGAZİN

Eda Taşpınar'dan sevgilisine: O zehirli düşüncelerimizi paylaşalım

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sevgilisi Serhat Tuncay ile fotoğraf paylaştı. Taşpınar paylaşımının altında duygularını yazarak aşkını anlattı.

Eda Taşpınar'dan sevgilisine: O zehirli düşüncelerimizi paylaşalım

Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla çok konuşuluyordu.

Çektirdiği bu fotoğraflar için özel bir ekip kurduğu konuşulan Eda Taşpınar'ın Mikonos'ta tatiline devam ederken sevgilisi Serhat Tuncay ile paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Taşpınar sevgilisiyle yaptığı paylaşımın altına şunları yazdı:

"Hadi tam şu an güneş doğarken düşüncelerini paylaş benimle... Bana özgür bırakamadığın her şeyi anlat. Kalbini çalıp gidip, seni nefessiz bırakıp, paramparça edeni ve bir daha geri dönmeyeni anlat bana. Babanla ettiğin o son kavgandan bahset, nasıl da ona karşı cesaretsiz kalıp, gururuna yenik düşüp olaylarla yüzleşemeyip ruhunu iyileştiremediğini anlat. Başka insanlara anlatmaya korktuklarını söyle bana birer birer. Sonunda birbirimizi iyileştirme ümidiyle o zehirli düşüncelerimizi paylaşalım hadi...

Capture

Ama bu arada asla unutma bir tanem, onlara müsade edip alan tanıdığın sürece insanlar gün doğumları ve batışları kadar özeldirler. Bak gün doğumunu izlerken hiç bir zaman o güneşin sol köşesindeki turunculuğu biraz aç demiyoruz, gün doğumunu kontrol etmeye çalışmıyoruz, onu sadece hayranlıkla, bize tüm güzelliklerini sunarken izliyoruz. Seni ve ruhunu seviyorum..."

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Tatilde jakuziden paylaştıTatilde jakuziden paylaştı
Bikinili ve makyajsız paylaşımBikinili ve makyajsız paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar Eda Taşpınar ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeliz Yeşilmen'in jakuzi keyfi

Tatilde jakuziden paylaştı

Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım

Bikinili ve makyajsız paylaşım

Selin Ciğerci'den samimi itiraf: Benim yüzümden futbolu bıraktı

Samimi itiraf: Benim yüzümden futbolu bıraktı

Gamze Karaman Keçeli'den duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu paylaştı: Nereden bilebilirdim ki...

Serenay Aktaş'ın son hali korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Eda Ece makyajsız yakalandı!

Makyajsız yakalanınca... 'Makyaj yapmıyorum çünkü...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.