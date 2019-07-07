Eda Taşpınar'dan sevgilisine: O zehirli düşüncelerimizi paylaşalım

Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla çok konuşuluyordu.

Çektirdiği bu fotoğraflar için özel bir ekip kurduğu konuşulan Eda Taşpınar'ın Mikonos'ta tatiline devam ederken sevgilisi Serhat Tuncay ile paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Taşpınar sevgilisiyle yaptığı paylaşımın altına şunları yazdı:

"Hadi tam şu an güneş doğarken düşüncelerini paylaş benimle... Bana özgür bırakamadığın her şeyi anlat. Kalbini çalıp gidip, seni nefessiz bırakıp, paramparça edeni ve bir daha geri dönmeyeni anlat bana. Babanla ettiğin o son kavgandan bahset, nasıl da ona karşı cesaretsiz kalıp, gururuna yenik düşüp olaylarla yüzleşemeyip ruhunu iyileştiremediğini anlat. Başka insanlara anlatmaya korktuklarını söyle bana birer birer. Sonunda birbirimizi iyileştirme ümidiyle o zehirli düşüncelerimizi paylaşalım hadi...

Ama bu arada asla unutma bir tanem, onlara müsade edip alan tanıdığın sürece insanlar gün doğumları ve batışları kadar özeldirler. Bak gün doğumunu izlerken hiç bir zaman o güneşin sol köşesindeki turunculuğu biraz aç demiyoruz, gün doğumunu kontrol etmeye çalışmıyoruz, onu sadece hayranlıkla, bize tüm güzelliklerini sunarken izliyoruz. Seni ve ruhunu seviyorum..."

