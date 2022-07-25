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Eda Taşpınar string bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi

25.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Mikonos'ta tatil yapan sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından string bikinisiyle, sevgilisinin sırtında poz verdi. Taşpınar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Eda Taşpınar string bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Taşpınar son olarak sevgilisiyle verdiği bir pozu paylaştı.

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SEVGİLİSİNİN SIRTINA ATLAYIP POZ VERDİ

Cesur ve iddialı pozlarıyla her daim adından söz ettiren 42 yaşındaki Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi. O anları 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Taşpınar, sadece kalp emojisi koydu. Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin başını göğsüne yaslanarak art arda poz vermiş ve bunları da Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Eda Taşpınar
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