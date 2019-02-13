EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

İnşaat yatırımları nedeniyle büyük bir mali kriz yaşayan Raci Şaşmaz'ın uzun süredir ekibe ödeme yapamadığı, 20 bölüm alacağı kalan dizi çalışanları olduğu biliniyordu. Bunun üzerine ATV duruma el koydu.

EDHO'nun dün yayınlanan yeni bölümünde yapımcı Raci Şaşmaz'ın adının yer almaması gündeme bomba gibi düştü. Bunun nedeninin ise ATV'nin aldığı karar sonucu ortaya çıktı. Kanal yönetimi, dizinin yapımcılığını Raci Şaşmaz'dan alıp ATV İç Yapımlar'a devretti.

Nefesleri kesen 124. bölümüyle ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, TV 8'de başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan'a karşı nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, dizide flaş bir değişiklik yaşandı. Dizinin ünlü yönetmeni apar topar ATV tarafından gönderildi.

FATURALARIN ADRESİ DEĞİŞTİ

Medyatava'nın haberine göre kanalın, 124. bölümden itibaren her hafta düzenli ödeme alınabilmesi ve finansal sorunların çözüme kavuşabilmesi için diziyi İç Yapımlar'ın bünyesine kattığı öğrenildi. Artık diziyle ilgili faturalar Turkuvaz Medya'ya kesilecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcılığını ve senaristliğini bırakan Raci Şaşmaz, ayrıca hafta başı Denge Yatırım Holding'teki görevlerinden de ayrılmıştı.

