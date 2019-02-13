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EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

DİZİ HABERLERİ  | 13.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında Salı günlerinin vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde flaş bir karar alındığı görüldü.

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Geçtiğimiz hafta apar topar yayın akışından kaldırılan dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Reytinglerde zirveye oynayan dizinin yayından kaldırılması hakkında bir açıklama yapılmazken, krizin sebebi ortaya çıktı. ATV, krizi çıkaran kişinin ismini diziden sildi.

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Nefesleri kesen 124. bölümüyle ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, TV 8'de başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan'a karşı nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, dizide flaş bir değişiklik yaşandı. Dizinin ünlü yönetmeni apar topar ATV tarafından gönderildi.

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EDHO'nun dün yayınlanan yeni bölümünde yapımcı Raci Şaşmaz'ın adının yer almaması gündeme bomba gibi düştü. Bunun nedeninin ise ATV'nin aldığı karar sonucu ortaya çıktı. Kanal yönetimi, dizinin yapımcılığını Raci Şaşmaz'dan alıp ATV İç Yapımlar'a devretti.

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İnşaat yatırımları nedeniyle büyük bir mali kriz yaşayan Raci Şaşmaz'ın uzun süredir ekibe ödeme yapamadığı, 20 bölüm alacağı kalan dizi çalışanları olduğu biliniyordu. Bunun üzerine ATV duruma el koydu.

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FATURALARIN ADRESİ DEĞİŞTİ

Medyatava'nın haberine göre kanalın, 124. bölümden itibaren her hafta düzenli ödeme alınabilmesi ve finansal sorunların çözüme kavuşabilmesi için diziyi İç Yapımlar'ın bünyesine kattığı öğrenildi. Artık diziyle ilgili faturalar Turkuvaz Medya'ya kesilecek.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcılığını ve senaristliğini bırakan Raci Şaşmaz, ayrıca hafta başı Denge Yatırım Holding'teki görevlerinden de ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz edho atv kriz

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yav arkadaş paranının anasını belliyorlar tirilyonlarca para kazanıyorlar bunlarda krize giriyor para ödemiyor işçisine figüranına oyuncusuna ya bu zenginlein doymazlığı merhametsizliği hakkaten inanılmaz
VAY ÇAKAL VAY.....
bunun gibi bir çok firma veya marka sektöründne çıkıp inşaat sekörüne yöneliyor.. beceremeyince konkordato ilan ediyorlar.. sonra bizim memleketin asalak insanları ardı arkasını araştırmadan ülke batıyor diye ver yansın ediyorlar :D geçen ay idoda verebileceğini açıklamıştı 1 hafta gündem oldular sonra genel müdürleri reklamın iyisi kötü olmaz diyip güzelec bi sıvadı hııaamınnanaa...
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