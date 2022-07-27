EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Bizim Evin Halleri, Ezel, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur gibi birçok efsane dizide rol alan Hüseyin Soysalan'ın soh hali merak ediliyor. Son olarak 2022'de TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'de Somoncu Babayı canlanrdıran Hüseyin Soysalan Ezel dizisindeki rolüyle gündeme gelmişti. Peki, EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' olarak anılan Hüseyin Soysalan'ın değişimi nasıl oldu İşte Ezel'in Hayratlı Sait Duman'ının son hali...

EDHO'NUN SALİH GÜMEZİ, EZEL'İN HAYRATLI SAİT DUMAN'I

Hüseyin Soysalan en son 28 Nisan'da final yapan TRT1 dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'de Somoncu Babayı canlandırmıştı. 2016 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Gülmezlerin Babası' olarak anılan Salih Gülmez karakteri 2016'da karşımıza gelmişti.

Hüseyin Soysalan 12 Mart 1959 Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. Hüseyin Soysalan mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrolarına girdi ve iki yıl Adana Devlet Tiyatrosu’nda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide rol alan Hüseyin Soysalan, ayrıca bazı yapımlar için seslendirmeler yaptı.

Hüseyin Soysalan, rol aldığı yapımlarla sık sık gündeme geldi.



