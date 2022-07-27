MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

27.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Gülmezlerin Babası' olarak anılan Salih Gülmez karakteri 2016'da karşımıza gelmişti. Dizideki karakteriyle akıllara kazınan isim, 2010 yılının efsane dizisi Ezel'de de rol almış. Ezel dizisinde Hayratlı Sait Duman'ı canlandıran Hüseyin Soysalan'ın değişimi görenleri şaşırttı. Hüseyin Soysalan'ın son hali haberimizde...

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Bizim Evin Halleri, Ezel, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur gibi birçok efsane dizide rol alan Hüseyin Soysalan'ın soh hali merak ediliyor. Son olarak 2022'de TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'de Somoncu Babayı canlanrdıran Hüseyin Soysalan Ezel dizisindeki rolüyle gündeme gelmişti. Peki, EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' olarak anılan Hüseyin Soysalan'ın değişimi nasıl oldu İşte Ezel'in Hayratlı Sait Duman'ının son hali...

EDHO'NUN SALİH GÜMEZİ, EZEL'İN HAYRATLI SAİT DUMAN'I

Hüseyin Soysalan en son 28 Nisan'da final yapan TRT1 dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'de Somoncu Babayı canlandırmıştı. 2016 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Gülmezlerin Babası' olarak anılan Salih Gülmez karakteri 2016'da karşımıza gelmişti.

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Hüseyin Soysalan 12 Mart 1959 Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. Hüseyin Soysalan mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrolarına girdi ve iki yıl Adana Devlet Tiyatrosu’nda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide rol alan Hüseyin Soysalan, ayrıca bazı yapımlar için seslendirmeler yaptı.

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

Hüseyin Soysalan, rol aldığı yapımlarla sık sık gündeme geldi.

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı

EDHO'da 'Gülmezlerin Babası' Hüseyin Soysalan Ezel'de de varmış! Son hali görenleri şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bize muazzam bir 15 yıl yaşattıBize muazzam bir 15 yıl yaşattı
MasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdiMasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdi
Salman'dan çok konuşulacak sözler: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz yaptıSalman'dan çok konuşulacak sözler: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz yaptı
Anahtar Kelimeler:
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ezel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı

İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı

İlginç anlar! Dakikalarca camdan sarkıtarak bekledi

İlginç anlar! Dakikalarca camdan sarkıtarak bekledi

Kiracılar dikkat! Davalık olabilirsiniz...

Kiracılar dikkat! Davalık olabilirsiniz...

İlginizi Çekebilir

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.