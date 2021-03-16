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EDHO’da Hızır intikam için harekete geçiyor

16.03.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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EDHO’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da izleyicileri heyecan dolu dakikalar bekliyor. Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçiyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli'nin rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de atv ekranında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizide, Hızır Çakırbeyli’nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan’ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar’ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir’le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak’a talimat verir.

Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir’in Tuncay’la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir’in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı’nın intikamı ise ağır olur.


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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