EDHO’da Tipi öldü mü? Savaş Özdemir ayrıldı mı? Vurulma anı damga vurdu

Salı günleri yayınlanan EDHO’nun son bölümünde; bu kez diziye veda eden isim Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi oldu. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, Tipi’yi Gönül'ün mezarında vurdu. Bu gelişmeyle Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir de EDHO’ya veda etti.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

1970’te doğan Savaş Özdemir, İzmir’deki Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991’de mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Buradan da mezun olan Savaş Özdemir, 1997’de Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre içerisinde birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak çalıştı.

Dizilerde de yer alan Savaş Özdemir, aynı zamanda 2007-2008 yıllarında Show TV ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol aldı.

2011’de İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir, Ali Ayşeyi Seviyo, Kadıncıklar, Soytarılar, Fırtına, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Cadı Kazanı, Köprüden Görünüş, Beşinci Frank, Oyunun Oyunu, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Pazartesi Perşembe gibi oyunlarda yer aldı.