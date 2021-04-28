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EDHO’da Tipi öldü mü? Savaş Özdemir ayrıldı mı? Vurulma anı damga vurdu

28.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Tipi'nin vurulma anı damga vurdu. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi, düştüğü uzağın ardından mezarlıkta vuruldu. Tipi’nin vurulduğunu gören Hızır Çakırbeyli ise gözyaşlarını tutamadı.

EDHO’da Tipi öldü mü? Savaş Özdemir ayrıldı mı? Vurulma anı damga vurdu

Salı günleri yayınlanan EDHO’nun son bölümünde; bu kez diziye veda eden isim Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi oldu. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, Tipi’yi Gönül'ün mezarında vurdu. Bu gelişmeyle Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir de EDHO’ya veda etti.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

1970’te doğan Savaş Özdemir, İzmir’deki Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991’de mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Buradan da mezun olan Savaş Özdemir, 1997’de Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre içerisinde birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak çalıştı.

Dizilerde de yer alan Savaş Özdemir, aynı zamanda 2007-2008 yıllarında Show TV ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol aldı.

EDHO’da Tipi öldü mü? Vurulma anı damga vurduu

2011’de İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir, Ali Ayşeyi Seviyo, Kadıncıklar, Soytarılar, Fırtına, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Cadı Kazanı, Köprüden Görünüş, Beşinci Frank, Oyunun Oyunu, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Pazartesi Perşembe gibi oyunlarda yer aldı.

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 yıllarında Necati Cumalı’nın ”Derya Gülü” ve 2011-2012 yıllarında ise Emanuel Marie’nin “Beyaz” adlı oyunlarını yöneten Savaş Özdemir, ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolüne hayat verdi.

Savaş Özdemir, dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de oynadı.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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