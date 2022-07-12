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EDHO’nun yıldızı Gizem Arıkan'dan şaşırtan Acun Ilıcalı paylaşımı: “Acun abi Almanya’dan geldim rap yapacağım”

12.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle tanınan Gizem Arıkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'nun güzel oyuncusu son olarak yaptığı Acun Ilıcalı paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

EDHO’nun yıldızı Gizem Arıkan'dan şaşırtan Acun Ilıcalı paylaşımı: “Acun abi Almanya’dan geldim rap yapacağım”

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle herkes tarafından tanınan, şimdilerde ATV'de yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Gizem Arıkan'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN ACUN ILICALI PAYLAŞIMI

İçimizdeki Ateş dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle başarılı performansını sergileyen Gizem Arıkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor.

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Son olarak Instagram hikayelerinden Acun Ilıcalı'ya ithafen yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtan Arıkan paylaşımında, "Acun abi Almanya’dan geldim rap yapacağım" diyerek dikkat çekti.

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GİZEM ARIKAN KİMDİR?

10 Şubat 1994 İstanbul doğumlu oyuncu Gizem Arıkan, 2016 yılında oynadığı “Aşkın 5 Hali” filmiyle oyunculuğa başlamıştır.

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Sonra Organik Aşk filminde ve Bir Deli Rüzgar dizisinde oynamıştır. 2019 yılında Yaralı Kuşlar dizisinde “Meryem” karakteri ile başrol oynamıştır.

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2020 yılında Aile Şirketi dizisinde oynamıştır. 2020-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde “Didem” karakterini canlandırmıştır.

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Gizem Arıkan şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisinde avukat Bahar rolüne hayat veriyor.

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Acun Ilıcalı edho
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