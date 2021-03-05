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EDHO oyuncusu Sabina Toziya'nın sağlığı nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

05.03.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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EDHO oyuncusu Sabina Toziya'nın sağlığı nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca beyninde tümör olduğu için diziden ayrılan Sabina Toziya'nın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. Kaynarca, Lucca çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, geçtiğimiz hafta açılan İstanbul Sinema Müzesi ve yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi hakkında konuştu.

Usta oyuncu, Sabina Toziya’nın sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

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'SAĞLIĞINA KAVUŞACAK'

Beyninde tümör olduğu için ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden ayrılan usta oyuncu Sabina Toziya’nın sağlık durumuyla ilgili konuşan Kaynarca, “Gelen haberler fena değil. Yavaş yavaş kendine geliyor. İnşallah sağlığına kavuşup, oyunculuğa devam edecek” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı İstanbul Sinema Müzesi hakkında da konuşan Oktay Kaynarca, “Çok güzel müzeydi. Ben beğendim. Çok değerli bir iş yapılmış” dedi.

'BÜTÜN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN...'

Başarılı oyuncu yapımına devam Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili de, “İnşallah onun 50-100 katını Atatürk Kültür Merkezi’nde göreceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nden de çok umutluyum. Orası da bütün eleştirilere rağmen İstanbul’a yakışır önemli bir kültür merkezi olacak" ifadelerini kullandı.


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Oktay Kaynarca
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