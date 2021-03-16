EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

ATV ekranlarında salı günleri izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. bölümü ile yine yeni yeniden sevenlerini heyecanlandırdı. EDHO'nun bu bölümünde Korkmaz ailesinden bir kişi daha diziye veda etti. Alparslan Çakırbeyli, intikamını aldı ve Selman Korkmaz diziden ayrıldı.

EDHO 186. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede verdiği aklanma mücadelesinin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpas ile harekete geçer.

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği ve çocuğu gibi gördüğü yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır, Alparslan'ı vereceği mücadelede dimdik ayakta görmek ister. Alparslan, amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlamıştır. Alparslan, Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu bütün aileden saklar.

Hızır Çakırbeyli'yle verdiği mücadelede cephe kaybeden Tuncay, masayı ele geçiremez, bu yüzden masayı yok etmek ister. Demir ve Selman Korkmaz ile işbirliği yapan Tuncay, şebekesi adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a gerekli talimatı verir. İtibarı için her şeyi yapabilecek olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la beraber kurduğu plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir, Façalı ailesinde olan Selçuk'un üzerinden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın ise buna oldukça sert bir cevap verir.