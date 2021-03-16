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EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

16.03.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

Her salı, ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her bölümünde izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölümü "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için" sözü ile damga vurdu.

ATV ekranlarında salı günleri izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. bölümü ile yine yeni yeniden sevenlerini heyecanlandırdı. EDHO'nun bu bölümünde Korkmaz ailesinden bir kişi daha diziye veda etti. Alparslan Çakırbeyli, intikamını aldı ve Selman Korkmaz diziden ayrıldı.

EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

EDHO 186. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede verdiği aklanma mücadelesinin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpas ile harekete geçer.

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği ve çocuğu gibi gördüğü yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır, Alparslan'ı vereceği mücadelede dimdik ayakta görmek ister. Alparslan, amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlamıştır. Alparslan, Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu bütün aileden saklar.

Hızır Çakırbeyli'yle verdiği mücadelede cephe kaybeden Tuncay, masayı ele geçiremez, bu yüzden masayı yok etmek ister. Demir ve Selman Korkmaz ile işbirliği yapan Tuncay, şebekesi adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a gerekli talimatı verir. İtibarı için her şeyi yapabilecek olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la beraber kurduğu plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir, Façalı ailesinde olan Selçuk'un üzerinden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın ise buna oldukça sert bir cevap verir.

EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

EDHO 185. BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı izni harfiyen yerine getirebilmek için elinden geleni yapar. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasından sonra planını kuran İlyas, İshak'ı pusuya düşürür.

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli ile yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmamaktadır. Bahar'ın yakın korumalığını yapan Orhan'ın onlara ihanet ettiğini öğrenen İlyas, abisi Hızır ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçer. Bunlarla uğraşan İlyas, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşmaktadır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımı sayesinde İdris ve ailesi üzerinde planlar yapar.

Atılan iftira sebebiyle içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı sonunda çözer. Suphi üzerinden Kimsesiz Doğan ve Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya kendisi düşer.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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