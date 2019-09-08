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Edirne'de düğünde dehşet! Satırlı saldırgan ortalığı karıştırdı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.09.2019 02:14 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesindeki düğünde, iki grup arasında çıkan satırlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edirne'de düğünde dehşet! Satırlı saldırgan ortalığı karıştırdı!

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkmen köyünde meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Yılmaz (46) başından, Muzaffer Aktaş (52) ise elinden satırla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz ve Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayhan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan düğün kavga

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