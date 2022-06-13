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Edirne Ticaret Borsası

13.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,581 liradan satıldı.

Borsada işlem gören hububat, süpürge teli ve canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4566,581Süpürge teliKg16,97016,970DanaKg42,10065,000İnekKg30,00044,200DüveKg45,30056,000

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